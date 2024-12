PL ‍: Chelsea fond sur Liverpool, Tottenham explose Southampton

16e journée de Premier League :

Chelsea - Brentford : 2-1. Buts : Cucurella (43e) et Jackson (80e) pour Chelsea ; Mbeumo (90e) pour Brentford.

Southampton - Tottenham : 0-5. Buts : Maddison (1ère, 45e+4), Son (12e), Kulusevski (14e), Sarr (25e).

Grâce à leur victoire, les Blues de Chelsea confortent leur deuxième place en Premier League, à deux points du leader Liverpool avec un match en plus.

