Manchester City paie 80 millions d'euros, Marmoush débarque lundi

Après avoir bouclé la venue d’Abdukodir Khusanov en provenance de Lens, Manchester City a trouvé un accord avec l’Eintracht Francfort pour la venue de la star égyptienne Omar Marmoush pour 80 millions d’euros.

La première partie de saison a été éprouvante à Manchester City, qui a décidé d’employer les gros moyens lors de ce mercato hivernal afin de renverser la situation. L’objectif de ce mois de janvier est clairement de renforcer l’effectif à la disposition de Pep Guardiola et de le régénérer avec la venue de jeunes joueurs à fort potentiel. Abdukodir Khusanov est attendu dans les jours à venir en provenance de Lens pour 40 millions d’euros bonus compris et il va être imité par Omar Marmoush.

🚨🆕 Omar #Marmoush’s medical at Manchester City is scheduled for Monday!



Eintracht Frankfurt remain firm: the clear agreement is that #MCFC will pay €75m guaranteed, plus an additional €5m in bonuses.



The total deal with Man City stands at €80m.@SkySportDE 🇪🇬 pic.twitter.com/7HsAOXW5T7