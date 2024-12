MU ‍: Marcus Rashford à Arsenal, l’énorme surprise

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Marcus Rashford et Manchester United, ça sent clairement la fin de l’histoire comme l’attaquant anglais de 27 ans l’a confirmé dans une récente interview. Une aubaine dont souhaite profiter Arsenal.

Désireux de réduire sa masse salariale et de récupérer du cash grâce à un gros transfert pour financer son prochain mercato, Manchester United est très ouvert à un départ de Marcus Rashford dès le mois de janvier. La fin de l’histoire est plus proche que jamais entre l’international anglais et les Red Devils, comme le joueur l’a lui-même confirmé dans une interview accordée à Henry Winter en ce début de semaine. « J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé, et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration et elle viendra directement de moi. Pour moi, personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge » a fait savoir Marcus Rashford, dont le potentiel départ suscite bien des convoitises.

Le PSG ou encore l’OM ont été cités comme des clubs qui surveillent la situation de l’attaquant des Three Lions. Mais contre toute attente, c’est Arsenal qui pourrait profiter des envies d’ailleurs de Marcus Rashford si l’on se fie aux informations du média anglais Standard. A la recherche d’un attaquant pour redynamiser son secteur offensif, Mikel Arteta ne serait pas insensible au talent immense de Marcus Rashford et le technicien espagnol apprécierait également sa polyvalence puisque le buteur de Manchester United peut aussi bien évoluer dans l’axe de l’attaque ou sur un côté. Malgré le flop Raheem Sterling, le club londonien ne serait pas rebuté à l’idée de s’attacher les services d’un nouvel international anglais au passé glorieux « à condition que le prix soit correct » précise le média britannique. Tout dépendra donc des exigences de Manchester United pour savoir si Arsenal se positionnera concrètement dans le dossier Marcus Rashford.