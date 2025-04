Kevin De Bruyne annonce son départ de Manchester City

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

A travers un communiqué adressé aux supporters de Manchester City ce vendredi midi, Kevin De Bruyne a mis fin au suspense au sujet de son avenir.

L’international belge, dont les performances ne sont clairement plus au niveau depuis plusieurs mois, a décidé de quitter le club champion d’Angleterre en titre en juin prochain après neuf ans passés chez les Skyblues. « Rien de tout ça n'est facile à écrire mais tous les joueurs de football savent que ce jour finit par arriver. Ce jour est arrivé et vous méritez de l'entendre d'abord de ma bouche. Le football m'a conduit vers vous et vers cette ville. Pour poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période changerait ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens... ils m'ont tout donné. Je n'avais pas d'autre choix que de tout donner en retour. Et devinez quoi, on a tout gagné » a d’abord expliqué le milieu offensif belge, avant de conclure.

« Qu'on le veuille ou non, il est temps de dire au revoir. Suri, Rome, Mason, Michèle et moi sommes plus que reconnaissants de ce que cet endroit signifie pour notre famille. Manchester sera à jamais inscrit sur le passeport de nos enfants et, plus important, dans chacun de nos coeurs. Ce sera toujours notre maison ». Une magnifique page se tourne à Manchester City, où les supporters garderont assurément un souvenir unique du passage dans leur club de l’ex-maestro de Chelsea et de Wolfsburg.