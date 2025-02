MU ‍: Rashford à Aston Villa, tout est bouclé ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

C’est le deal de l’hiver en Angleterre, tout est bouclé pour le départ de Marcus Rashford de Manchester United vers Aston Villa.

Indésirable à Manchester United, où Ruben Amorim ne comptait plus sur lui pour la seconde partie de la saison, Marcus Rashford a trouvé un point de chute. L’international anglais a été évoqué du côté de Marseille, du FC Barcelone ou encore de Milan et du Borussia Dortmund mais c’est finalement en Premier League qu’il va poursuivre sa carrière. Fabrizio Romano confirme l’existence d’un accord total entre Manchester United et Aston Villa pour l’attaquant britannique de 27 ans, lequel a lui aussi donné son feu vert pour rejoindre Unai Emery chez les Villans.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford to Aston Villa, here we go!



Agreement in place on loan deal with over 70% salary covered by Villa.



Buy option clause worth £40m also included in contract with potential three year and half deal to follow.



Medical booked today. pic.twitter.com/3z5EogHyPs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Le spécialiste du mercato a révélé tous les détails de cet accord colossal sur son compte X. Il s’agit d’un prêt avec une prise en charge du salaire à hauteur de 70% par Aston Villa et 30% par Manchester United pour les six mois à venir. A l’issue de la saison, l’actuel 7e de la Premier League aura le choix ou non de recruter définitivement Marcus Rashford avec une option d’achat non-obligatoire fixée à 47 millions d’euros. Si l’option d’achat est levée, Marcus Rashford s’engagera pour trois ans et demi en faveur d’Aston Villa. La visite médicale de la star de Manchester United est fixée ce dimanche après-midi. Un énorme deal dont tout l’Angleterre parle ce week-end et qui fait sans doute le bonheur des supporters de Villa.