Muet et muselé, Mohamed Salah boude après Paris

Totalement neutralisé par le Paris Saint-Germain (victoire 0-1) mercredi en Ligue des Champions, Mohamed Salah n’a pas apprécié sa sortie en fin de rencontre. Une réaction compréhensible pour le manager de Liverpool Arne Slot.

Considéré comme l’actuel meilleur joueur au monde, et comme le favori pour le Ballon d’Or 2025, Mohamed Salah était très attendu au Parc des Princes. Résultat, l’ailier de Liverpool, muselé par Nuno Mendes, n’a absolument rien montré lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Pire encore, c’est son remplaçant Harvey Elliott qui a offert la victoire aux Reds juste après son entrée à la 86e minute.

De quoi agacer l’international égyptien qui a reçu les explications du manager Arne Slot en conférence de presse. « Je vois les avantages de toujours aligner la même équipe mais je sais qu'on ne peut pas jouer avec le même onze toutes les semaines, donc je dois faire des rotations, a confié le coach de Liverpool ce vendredi. D'autres joueurs n'ont pas le temps de jeu qu'ils méritent, Elliott en est un bon exemple mais il est en concurrence avec Salah et Szoboszlai. »

« Mo n'était pas content parce que je l'ai fait sortir, il peut marquer même s'il ne fait pas son meilleur match, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le remplacer, a avoué Arne Slot. Dom (Szoboszlai) est une machine, c'est lui qui court le plus à chaque fois, ça rend les choses difficiles pour Harvey, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Certains joueurs sont frustrés s'ils ne jouent que cinq minutes mais ça n'arrive presque jamais. La frustration de Mo n’était pas le plus important mais sa réaction était normale, on s'est serré la main et peut-être qu'il a pensé qu'il aurait marqué sur sa seule occasion du match. »

Slot comprend Salah

« Les gens ont dit que c'était un bon coaching parce qu'Harvey a marqué, mais Mo pourrait me dire qu'il aurait marqué lui aussi ! C'est une réaction normale. Ils montrent tous du caractère et on en aura besoin demain (samedi contre Southampton). Ils ne jouent pas comme une équipe qui est dernière, ils prennent des risques, ils provoquent en un contre un et ils ont vu à quel point on a été en difficulté avec ce plan de jeu contre Paris », a prévenu le Néerlandais.