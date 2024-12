PL ‍: Le Père Fulham est une ordure avec Chelsea

18e journée de Premier League

Stamford Bridge

Fulham bat Chelsea : 2 à 1

Buts : Palmer (16e) pour Chelsea; Wilson (82e), Rodrigo Muniz (90e+5) pour Fulham

OH MUNIZ QUI ASSOMME CHELSEA 🥶



Fulham va s'imposer pour la PREMIÈRE fois depuis 45 ANS à Stamford Bridge et joue un très mauvais tour aux hommes d'Enzo Maresca ⚡️#CHEFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/krxGiSEZMd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 26, 2024

There's only one team in Fulham. 🤍#CHEFUL pic.twitter.com/TLZN54Qhpm