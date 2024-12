Chelsea ‍: Mikhailo Mudryk positif au meldonium, le médicament estampillé URSS

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le contrôle positif de Mikhailo Mudryk est désormais confirmé, et le joueur attend les résultats de l’échantillon B.

Mais des mesures préventives ont été prises à son égard, et il ne joue plus avec Chelsea depuis plusieurs semaines. Le club londonien a décidé de le soutenir, l’international ukrainien ayant assuré qu’il n’avait pris aucune drogue ou produit dopant de son plein gré. Le Telegraph effectue quelques révélations ce mardi, et affirme que le médicament retrouvé dans son contrôle est le mélodium, bien connu chez les sportifs pour améliorer la récupération physique et l’endurance. Ce médicament conçu dans les laboratoires de Lettonie pour l'URSS dans les années 1970, traite les maladies cardiaques. Ce sont d'autres avantages qui ont ensuite été détectés par les sportifs, principalement dans l'ex-URSS au départ.

Cela fait près de 10 ans qu’il est interdit par l’agence mondiale antidopage, et le tenniswoman Maria Sharapova s’était notamment faite pincer avec ce produit. La presse anglaise affirme que Chelsea est totalement innocent dans cette affaire, puisque le joueur aurait été contrôle avec cette substance interdite dans le cadre des matchs internationaux. L’ailier des Blues risque jusqu’à 4 ans de suspension de toute compétition, ce qui peut être ramené à deux s’il parvient à prouver que la prise a été faite involontairement. Chelsea a récemment appliqué la mesure de prudence, interdisant même à son joueur ukrainien l’accès à son centre d’entrainement et aux séances pour respecter le règlement en la matière.