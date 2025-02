La CAN méprisée, Carragher prend cher en Afrique

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Dans un débat sur les chances de Mohamed Salah pour le Ballon d’Or, Jamie Carragher a estimé que la Coupe d’Afrique des Nations représentait un handicap pour l’international égyptien. Son analyse a provoqué de nombreuses réactions dont celle du Sénégalais El-Hadji Diouf.

Certains y verront une simple maladresse, quand d’autres évoqueront un réel mépris de la part de Jamie Carragher. Sur le plateau de Sky Sports, le consultant a estimé que la star de Liverpool Mohamed Salah avait peu de chances de remporter le Ballon d’Or. « Je pense que le problème c'est le fait qu'il joue pour l'Egypte et qu'il ne joue probablement pas un tournoi majeur, ou qu'il n'a peut-être pas une grande chance de gagner, a osé l’ancien Red. Je pense que c'est soit la Ligue des Champions, soit le tournoi majeur. »

Autrement dit, la Coupe d'Afrique des Nations, jugée inférieure à l’Euro ou à la Copa América, représenterait un handicap pour l’ailier de Liverpool. Comme on pouvait s’y attendre, l’opinion de l’observateur anglais passe mal. D’anciens joueurs ont critiqué la sortie de Jamie Carragher, à commencer par El-Hadji Diouf qui n’a pas été tendre dans sa réponse. « Les talents africains ont marqué de leur empreinte les ligues mondiales, a rappelé le Sénégalais cité par Senenews. Samuel Eto’o, Didier Drogba, Jay Jay Okocha, George Weah, Sadio Mané, Mo Salah, moi-même, El-Hadji Diouf, et bien d’autres... Tu ne peux pas t’asseoir à la même table que ces noms africains. »

Carragher traité de raciste

« Toi le raciste Jamie Carragher, tu es qui pour t’en prendre à notre CAN ? La CAN est la fierté de l’Afrique, a lâché l’ancien attaquant lui aussi passé par Liverpool. Aujourd’hui en Afrique, tu prononces Jamie Carragher, les gens croiront que tu parles d’une marque de ketchup ou de moutarde. C’est donc normal que tu manques de respect au plus grand tournoi d’Afrique et à tous ces grands footballeurs africains qui ont apporté leur contribution au football mondial et à tout le continent. Tu as besoin de ça pour exister et te faire connaitre. Quand on n’a rien à dire, on la ferme. » A l’avenir, nul doute que l’Anglais s’abstiendra.