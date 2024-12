Trois Français déçus, Chelsea les invite à partir

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Aux commandes d’un effectif trop fourni, le manager de Chelsea Enzo Maresca ne peut pas satisfaire tout le monde. Parmi les joueurs moins utilisés, les Français Benoît Badiashile, Axel Disasi et Christopher Nkunku sont forcément déçus. Mais s’ils le souhaitent, la porte de sortie sera grande ouverte cet hiver.

Pour Chelsea, la Ligue Europa Conférence sert surtout à calmer les mécontents. Le manager Enzo Maresca profite de cette compétition européenne pour accorder du temps de jeu à ses joueurs moins utilisés en Premier League. C’est notamment le cas d’Axel Disasi et Christopher Nkunku, titularisés contre les Irlandais de Shamrock Rovers (victoire 5-1) jeudi. Les deux Français se retrouvent dans la même situation que leur compatriote Benoît Badiashile qui pourrait être tenté d’aller voir ailleurs cet hiver.

Chelsea ne retient personne

On peut penser que ces internationaux tricolores ne manqueront pas de sollicitations dans les semaines à venir. En tout cas, Enzo Maresca, interrogé sur le milieu Kiernan Dewsbury-Hall jeudi soir, ne retiendra personne contre sa volonté. « Si Kiernan Dewsbury-Hall sera toujours là après le mercato ? Je ne peux pas dire ça, pas seulement en ce qui concerne Kiernan, mais pour toute l'équipe, a répondu le coach des Blues. Parce que lorsque la période des transferts commence, malheureusement tout peut arriver. Donc je ne me focalise pas sur le mois de janvier. »

« (…) On ne veut pas qu'un de nos joueurs parte. Mais le problème, c'est que parfois la question est surtout pour eux, a rappelé l’Italien. Ils peuvent dire : "OK, vous ne voulez pas que je parte, mais je ne suis pas heureux, je veux jouer plus". Donc dans ce cas, on ne va dire : "Non, tu dois rester que tu le veuilles ou non". Il s'agit de trouver un accord entre le club et le joueur. » Une bonne nouvelle pour les clubs intéressés par des Blues en manque de temps de jeu. Y compris le Paris Saint-Germain qui pense au retour de Christopher Nkunku.