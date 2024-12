MU ‍: Ruben Amorim fait une terrible annonce

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La crise est profonde à Manchester United, battu par Newcastle lundi soir (0-2) et qui pointe désormais la 14e place de la Premier League avec seulement sept points d’avance sur la zone de relégation.

L’heure est grave pour Manchester United, où la nomination de Ruben Amorim sur le banc à la place d’Erik ten Hag n’a pas réglé tous les problèmes des Red Devils. C’est le moins que l’on puisse dire alors que l’ancien coach du Sporting, à qui tout souriait au Portugal, ne parvient pas à avoir des résultats positifs en Premier League pour le moment. Manchester United souhaite donner du temps à son nouvel entraîneur pour un projet sur le long terme, mais la situation comptable est alarmante. Quatorzième avec seulement sept points d’avance sur Ipswich (18e), Manchester United va rapidement devoir redresser la barre. Mais après la défaite contre les Magpies lundi soir, Ruben Amorim a officiellement annoncé que son équipe jouait le maintien et rien d’autre cette saison. Difficile de tenir un autre discours au vu de la série en cours (4 défaites sur les 5 derniers matchs).

Amorim reconnait que Manchester United joue le maintien

« C'est très clair donc nous devons nous battre. C'est un moment vraiment difficile, l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de Manchester United et nous devons l'aborder avec honnêteté. Nous devons donc reconnaître notre position, la façon dont vous voyez le championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Nous devons donc nous engager et nous concentrer sur la survie. C’est aussi ma faute. L’équipe ne s’améliore pas, elle est un peu perdue en ce moment et c’est gênant d’être l’entraîneur de Manchester United et de perdre beaucoup de matchs. Ce club a besoin d’un choc » a annoncé l’ancien entraîneur du Sporting, lequel a eu des mots forts et espère un réveil de son équipe. Malheureusement pour lui, le calendrier ne risque pas de l’aider avec un déplacement dans l’enfer de Liverpool dimanche après-midi.