Mercato ‍: Guimaraes ou Camavinga, Manchester City hésite

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour renforcer un effectif en quête de sang neuf pour la saison prochaine, Manchester City s’active sur deux anciens de Ligue 1 : Eduardo Camavinga et Bruno Guimaraes.

Orphelin de Rodri, le Ballon d’Or 2024 étant toujours à l’infirmerie pour soigner sa grave blessure au genou, Manchester City a commencé à renouveler son entrejeu lors du dernier mercato hivernal. Avec la venue de Nico Gonzalez en janvier dernier, le club anglais a comblé un vide, mais pas de manière définitive, vu que Pep Guardiola planche déjà sur le recrutement d’un nouveau milieu de terrain de très haut niveau pour la saison prochaine. Et pour l’instant, deux noms sortent du lot. Ceux d’Eduardo Camavinga et de Bruno Guimaraes, deux anciens joueurs de L1.

Camavinga à Manchester City ? « Pas facile »

Le premier joueur cité sera probablement le plus difficile à recruter, car même si l’ancien Rennais n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Real Madrid compte quand même sur Camavinga sur le long terme. Sous contrat jusqu’en 2029 dans la Maison Blanche, l’international français reste un élément important du Real. Auteur de 27 matchs cette saison, le joueur de 22 ans a longtemps été freiné par des blessures au genou et aux ischio-jambiers. Mais désormais, les soucis physiques sont derrière lui et il va pouvoir reprendre sa marche en avant pour retrouver une place centrale à Madrid. Autant dire qu’un éventuel transfert à City « ne sera pas facile ». Selon Football Insider, Camavinga est bien « identifié comme une recrue potentielle » par Manchester City, mais pour cela, il faudra sortir « au moins 70 millions de livres sterling » pour faire réfléchir le Real.

Pour Bruno Guimaraes, c’est 85 ME

Outre la piste Camavinga, Man City s’intéresse aussi et surtout à Bruno Guimaraes. D’après Ben Jacobs, Pep Guardiola est plus tenté par le recrutement d’un joueur expérimenté en Premier League, à l’image de l’ancien Lyonnais. Très bon sous le maillot de Newcastle depuis quelques saisons maintenant, l’international brésilien a plus de chances de bouger que Camavinga. Tout simplement parce qu’il dispose d’un accord verbal avec les Magpies, qui le laisseront partir l’été prochain en cas d’une offre de 85 ME venant d’un club jouant la Ligue des Champions. Ce qui sera peut-être le cas de Newcastle, et peut-être pas de Manchester City d’ailleurs. Mais quoi qu’il en soit, le dossier Guimaraes est une vraie piste à Manchester City, où le mercato estival s’annonce encore bien agité.