Man United relégué, l'humiliation ultime pour Ruben Amorim

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Battu dimanche après-midi par Tottenham dans le choc des malades en Angleterre, Manchester United ne cesse de glisser au classement et occupe à présent la 15e place à l’issue de la 25e journée.

Début novembre, Manchester United retrouvait espoir avec la nomination de Ruben Amorim en lieu et place d’Erik Ten Hag. L’idée des Red Devils était d’agir très tôt dans la saison avant qu’il ne soit trop tard afin de créer un électrochoc et amorcer une remontée vers les places européennes. C’est finalement tout l’inverse qui s’est produit puisque le technicien portugais ne fait pas mieux que son prédécesseur néerlandais. Battu pour la deuxième fois de suite ce week-end sur la pelouse de Tottenham (1-0), Manchester United n’en finit plus de glisser au classement. Les coéquipiers de Bruno Fernandes sont 15es de Premier League, un classement qui a de quoi inquiéter. Au lendemain de cette défaite, la presse anglaise est impitoyable avec les Red Devils et notamment avec le manager Ruben Amorim.

Le site Planet Football révèle notamment le classement catastrophique de Manchester United si l’on prend simplement en compte les matchs dirigés par Ruben Amorim. Si l’on tenait compte du classement de la Premier League depuis que l’ex-coach de Sporting est à MU, l’équipe serait 16e avec seulement 7 points d’avance sur l’avant-dernier, Leicester. Heureusement au final qu’Erik Ten Hag a apporté un capital points correct à Manchester United avant de se faire virer, sans quoi les Red Devils seraient véritablement en train de jouer le maintien. Heureusement, le monument du football anglais semble à l’abris d’une relégation pour cette saison. Avec 29 points, les pensionnaires d’Old Trafford comptent 12 points d’avance sur Ipswich, actuel 18e.