Jim Ratcliffe rajoute 100 ME, ce n’est pas pour Nice

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Milliardaire et fan de sport, Jim Ratcliffe s’est trouvé une nouvelle passion avec son arrivée dans l’actionnariat de Manchester United. S’il n’est pas parvenu à racheter l’ensemble du club, le Britannique avait récupéré 25 % des parts pour 1,5 milliard d’euros. Il vient de remettre la main à la poche pour racheter encore 4 % supplémentaire, et voir son actionnariat grimper à 29 %/. Pour cela, celui qui est aussi propriétaire de l’OGC Nice a lâché 100 millions d’euros. Une démarche qui était prévu de longue date lors du rachat, mais qui donne encore un peu plus de poids au businessman et ingénieur chimique dans le club anglais.