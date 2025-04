PSG ‍: Paris a ruiné sa saison, une star ne digère pas

Ce mercredi, Liverpool revient sur les terrains pour jouer le derby contre Everton. C'est le premier match pour les Reds depuis les deux défaites contre le PSG et Newcastle avant la trêve internationale. Une semaine maudite mal digérée par Virgil Van Dijk.

Proclamé roi d'Angleterre et même d'Europe par tous les observateurs, Liverpool démarre un nouveau cycle après avoir été « détrôné » par le PSG. Dans un huitième de finale tendu en Ligue des champions, les Reds ont été renversés par les Parisiens à Anfield avec une défaite 1-0 suivie d'une élimination aux tirs au but. Dans la foulée, les Scousers ont perdu la finale de la League Cup contre Newcastle à Wembley. Autant dire que leur confiance ne sera pas totale mercredi soir, ce que confirme le capitaine de Liverpool Virgil Van Dijk.

Présent en conférence de presse d'avant-match, le Néerlandais a admis que l'enchaînement PSG-Newcastle avait causé une cassure dans l'esprit des Reds. Cependant, il attend une réaction de ses partenaires dans un match capital mercredi. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué de match de Premier League et, après les déceptions des matchs contre le PSG et Newcastle, nous sommes tous impatients de reprendre le jeu et de corriger certaines erreurs. Nous avons eu une mauvaise semaine, c'est indéniable, mais maintenant nous sommes tous pleinement concentrés sur l'avenir », a t-il indiqué.

Virgil Van Dijk:



"Nine huge games, starting with a Merseyside derby under the lights at Anfield. Perfect. Let's do this together." pic.twitter.com/iyYvBD8b5v