PL ‍: Isak plonge Tottenham en plein calvaire

20e journée de Premier League

Tottenham - Newcastle : 1-2

Buts : Solanke (4e) pour Tottenham ; Gordon (6e) et Isak (38e) pour Newcastle

Troisième match consécutif sans victoire pour Tottenham en Premier League face à un Newcastle en pleine bourre, qui enchaine de son côté avec une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues. Dans une forme étincelante, Alexander Isak a marqué pour le septième match de suite avec les Magpies, qui confortent leur 5e place devant Manchester City.

ANOTHER HUGE WIN ON THE ROAD! 😍😍 pic.twitter.com/8t8gNQqRHt