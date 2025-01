Arsenal rêve d'un ancien de Ligue 1

A la recherche d’un nouvel élément offensif pour la saison prochaine, Arsenal pourrait passer à l’action pour s’offrir Bryan Mbeumo. La star de Brentford réalise pour le moment une saison de très grande qualité.

Depuis l’arrivée de Mikel Arteta à la tête des Gunners, Arsenal n’a jamais été très loin de remporter la Premier League. Dépassé dans le money-time lors des deux dernières saisons par Manchester City, le club londonien fait cette fois-ci la course derrière Liverpool. Si les Reds ont 6 points d’avance et un match de retard sur leur dauphin, Arsenal compte bien se doter des meilleures armes du championnat pour espérer remporter le titre la saison prochaine. Désireux de se renforcer pour la saison prochaine, les dirigeants gunners ont coché le nom de Bryan Mbeumo, véritable star de cette première moitié de saison en Angleterre.

🚨🆕 Understand that Bryan #Mbeumo is on #Arsenal’s shortlist for a potential summer transfer.



The Gunners are looking to strengthen their wing position.#Brentford’s star player is under contract until 2026, with 13 goals and 3 assists in the current Premier League season.… pic.twitter.com/gGeqvJMJAz