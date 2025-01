Heung-min Son prolonge à Tottenham, le PSG peut l'oublier

Ces dernières semaines, le PSG avait manifesté son intérêt dans le dossier Heung-min Son, qui arrivait en fin de contrat avec Tottenham. Mais l’international sud-coréen va finalement prolonger avec les Spurs.

Joueur phare de Tottenham depuis neuf ans, Heung-min Son va rester fidèle aux Spurs. En fin de contrat avec le club londonien en juin prochain, l’international sud-coréen a activé une clause lui permettant de prolonger jusqu’en 2026, selon les informations de Fabrizio Romano. Le capitaine de Tottenham est donc lié à son club pour encore un an et demi, ce qui complique sérieusement les chances du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Comme indiqué il y a quelques semaines, le champion de France en titre était intéressé à l’idée de récupérer Heung-min Son pour zéro euro en juin prochain. Une belle idée qui est à ranger au fond d’un tiroir pour Luis Campos et Luis Enrique puisque le joueur va donc prolonger l’aventure à Tottenham malgré la très mauvaise passe du club anglais cette saison.

🚨⚪️ Heung-min Son and Tottenham continue together for one more season, as planned.



Spurs activated the clause into his contract as it’s now valid until June 2026, this was the plan since December and now confirmed. pic.twitter.com/kYV9WHV9gy