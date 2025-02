Cole Palmer vendu cet été, Chelsea en panique

Dans : Premier League.

Cole Palmer n’est pas très loin de vivre sa dernière saison sous les couleurs de Chelsea. Une clause dans son contrat oblige la direction des Blues à le vendre l’été prochain.

Comme la saison dernière, Cole Palmer prouve match après match que Manchester City a eu tort de ne pas lui laisser une chance. Après un exercice 2023-2024 rondement bien mené, conclu par un joli total de 22 buts et 11 passes décisives en championnat, le natif de Wythenshawe (Manchester) récidive. Depuis le coup d’envoi de la saison en cours, l’Anglais de 22 ans a déjà inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives en 25 matchs de Premier League disputés. Un total qui fait largement grimper sa cote. Avec une valeur marchande estimée à 130 millions d’euros - l'une des plus élevées au monde - selon Transfermarkt, Cole Palmer fait le bonheur de Chelsea. Seul problème : une clause dans son contrat pourrait bien provoquer un départ anticipé de la star britannique. Un état de fait qui inquiète les dirigeants des Blues.

Chelsea contraint de vendre Cole Palmer ?

Ce serait une immense perte pour Chelsea et Enzo Maresca. Titulaire indiscutable, voire joueur phare de l’effectif des Blues, Cole Palmer n’est pas loin de dire adieu à son club en fin de saison. Selon TEAMtalk, une clause dans son contrat oblige son club à considérer les offres venues de l’extérieur. Cette dernière s’activerait alors à la condition que l'écurie londonienne ne se qualifie pas en Ligue des champions à la fin de la saison. Une qualification peut encore arriver puisque Chelsea occupe la cinquième place du championnat, à seulement un petit point de Manchester City, quatrième.

Dans cette histoire, c’est finalement Enzo Maresca qui joue gros. Le média britannique ajoute qu’à l’origine, la direction de Chelsea ne lui a pas fixé comme objectif de se qualifier pour la Ligue des champions. Mais maintenant que les Blues sont juste devant la porte, la tentation est grande. L’entraineur italien sait qu’il doit tout faire pour éviter de s’éloigner du top 4/5, au risque de perdre sa place en fin de saison. En tout cas, c’est comme cela que Chelsea fonctionne depuis le changement de propriétaire.