7 stars virées l'été prochain, Man City ne rigole plus

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City n'en finit pas d'inquiéter cette saison. Quelques jours après son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, le club mancunien a subi la loi de Liverpool ce dimanche en Premier League.

Manchester City vit une saison bien galère et il faudra que le club s'accroche pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola n'ont pas fait le poids ce dimanche à domicile face à Liverpool, une équipe bien plus forte collectivement. L'entraineur espagnol a du mal à inverser la tendance, ce qui agace pas mal de fans et observateurs de Manchester City. Pour la direction du club anglais, le problème est avant tout au sein de l'effectif plus que la faute de l'entraineur espagnol. Raison pour laquelle les Skyblues se préparent à se séparer de certains éléments importants lors de la prochaine intersaison.

Vers une grande lessive l'été prochain à Manchester City

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Manchester City compte en effet se séparer de sept joueurs majeurs. Il s'agit de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Jack Grealish, John Stones, Mateo Kovacic et Ederson. De quoi relancer un nouveau projet avec des joueurs qui ont encore tout à prouver au plus haut niveau. Avec les rentrées d'argent de ces départs, il ne serait pas étonnant de voir les champions d'Angleterre s'offrir des joueurs capables de redorer le blason du club. Mais avant cela, il faudra terminer la saison du mieux possible et tout faire pour accrocher une place en Ligue des champions via la Premier League. Après 26 journées disputées, les pensionnaires de l'Etihad Stadium sont 4es avec 44 points au compteur. Mais il n'y a que deux points d'écart avec le huitième, Aston Villa. De quoi promettre un énorme suspense pour la fin de saison.