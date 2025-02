Mercato ‍: Tottenham fonce sur un international français

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs durant cette fin de mercato hivernal, Axel Disasi pourrait finalement rester à Londres en changeant juste de quartier entre Chelsea et Tottenham.

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Axel Disasi ne sait toujours pas à quelle sauce il sera mangé lors de la deuxième partie de saison. Bien décidé à quitter son club de Chelsea, où l’international français a très peu de temps de jeu cette saison, l’ancien défenseur de Monaco devrait bien poursuivre sa carrière en Premier League. Acheté à Monaco par les Blues contre un chèque de 45 millions d’euros durant l’été 2023, le joueur de 26 ans est déterminé à rejoindre Aston Villa, club qui le veut depuis le début du mercato. Sauf que Chelsea bloque ce deal, préférant envoyer Disasi dans un autre club que celui de Birmingham. Ce qui peut paraître logique quand on sait que Chelsea et Aston Villa sont à la lutte pour les places européennes en championnat.

🚨🟣🔵 Aston Villa are insisting again for Axel Disasi with Chelsea, negotiations continue between clubs as player said yes days ago.



Tottenham made contact today and could sign two centre backs, based on conditions; as Dragusin is injured. pic.twitter.com/nGCeWADjVP