PL ‍: Amad Diallo sauve Manchester United avec un triplé

21e journée de Premier League :

Old Trafford.

Manchester United - Southampton : 3-1.

Buts : Amad Diallo (82e, 90e, 90e+4) pour Manchester United ; Ugarte csc (43e) pour Southampton.

Avec cette victoire renversante acquise grâce à un triplé de l'attaquant ivoirien Amad Diallo, Manchester United remonte à la 12e place de la Premier League. Le groupe de Ruben Amorim se situe à neuf points des places européennes et de son rival City après 21 journées de championnat.

