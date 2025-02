Manchester City arnaqué par des supporters du Real Madrid

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Affectés par la crise sportive de leur équipe, les supporters de Manchester City sont également touchés par des incidents en tribunes. Principalement lors des matchs de Ligue des Champions, des incidents apparaissent à cause de fans adverses qui parviennent à acheter des places situées dans les zones réservées aux Mancuniens.

Depuis quelques mois, les supporters de Manchester City ont rarement l’occasion de se réjouir. Longtemps habitués à collectionner les victoires ainsi que les trophées, et à savourer le beau jeu mis en place par Pep Guardiola, les fidèles de l’Etihad Stadium déchantent pendant la crise de leur équipe. On peut même parler d’une fin de cycle tant certains cadres comme Kevin De Bruyne ne semblent plus en mesure de retrouver leur meilleur niveau. Rien de très encouragent pour les supporters des Citizens qui doivent également subir des incidents récurrents dans les tribunes.

Man City cramé, Guardiola annonce un coup de balai https://t.co/pkYTOYxkH0 — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2025

En effet, les amoureux de Manchester City ne se sentent même plus en sécurité dans leur propre stade. Des fans des équipes adverses provoquent des altercations, principalement lors des matchs de Ligue des Champions. C’était notamment le cas lors du barrage aller contre le Real Madrid, rencontre durant laquelle des Madrilènes étaient dispersés un peu partout dans l’enceinte, y compris dans des zones réservées aux Mancuniens, relaye la presse anglaise. Au courant du problème, Manchester City assure que le sujet est pris au sérieux. Les dirigeants cherchent à comprendre comment les supporters adverses parviennent à se procurer des places qui ne leur sont pas destinées.

La menace des fans mancuniens

En réalité, ce n’est pas si compliqué. Les matchs de Ligue des Champions ne sont pas inclus dans les abonnements classiques qui concernent la Premier League. Et de nombreux suiveurs mancuniens jugent les prix des billets trop élevés, d’où la disponibilité des places parfois revendues. En conséquence, des supporters des Skyblues menacent de boycotter les futurs rendez-vous européens. Mais Manchester City, éliminé, a le temps de régler le problème d'ici à la saison prochaine.