Mercato ‍: C’est fini, la grande annonce de Mohamed Salah

Alors que son contrat expire en juin prochain, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé à Liverpool. L’ailier des Reds négocie avec ses dirigeants depuis plusieurs mois. Mais les deux parties ne parviennent pas à s’entendre et l’Egyptien s’attend à une séparation au terme de la saison.

Mohamed Salah a beau enchaîner les performances de très haut niveau, sa situation reste bloquée. L’ailier de Liverpool est seulement sous contrat jusqu’en juin prochain. Et pour le moment, même si les négociations durent depuis des mois, un accord n'est pas actualité. L’Egyptien a déjà mis la pression à ses dirigeants à plusieurs reprises. Mais force est de constater que ses interventions médiatiques n’ont pas permis d’avancer. Ce vendredi, la star des Reds a donc profité d’un entretien avec Sky Sports pour en remettre une couche sur son possible départ libre l’été prochain.

“It’s my last year in the club” 🗣️



Mohamed Salah gives an EXCLUSIVE update on his future at Liverpool with his contract up in the summer 🚨pic.twitter.com/R2CcSUyKSL