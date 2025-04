Southampton quitte la Premier League

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Un petit tour et puis s’en va. Après sa défaite sur le terrain de Tottenham, Southampton est assuré de retourner en D2 anglaise la saison prochaine. Les Saints étaient montés la saison dernière, mais ils n’ont pas fait illusion avec des performances très décevantes et un total de 25 défaites en 31 matchs pour le moment. Le suspense est inexistant pour le maintien en Premier League, car Leicester et Ipswich vont très probablement rejoindre Southampton avec plus de 10 points de retard sur le maintien.