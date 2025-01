PL ‍: Liverpool - Manchester United menacé ‍?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Les fans de Premier League attendent avec impatience le choc de ce dimanche après-midi (17h30) entre Liverpool et Manchester United, mais la neige menace ce sommet de la 20e journée du championnat anglais.

Leader incontesté de la Premier League, Liverpool accueille ce dimanche un Manchester United en crise, qui pointe à la 14e place du classement avant cette rencontre de la 20e journée. Un match très attendu malgré l’écart de niveau entre les deux équipes cette saison puisqu’il s’agit du choc historique de la Premier League. Mais ce dimanche matin Outre-Manche, on se demande bien dans quelles conditions ce match va se jouer.

𝑫𝑬𝑹𝑩𝒀𝑫𝑨𝒀𝒀𝒀 🔴



🆚️ Manchester United

🏟 Anfield

🏆 Premier League (J20)

🕜 17h30

📺 @canalplus



Votre pronostic pour ce Derby of England ? ⤵️



[📸@campointdltt] #LIVMUN pic.twitter.com/V0FnUY5SNW — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) January 4, 2025

Et pour cause, la neige ne cesse de tomber sur Liverpool depuis plusieurs heures à tel point qu’aux alentours du stade d’Anfield, un épais manteau de neige est visible. Espérons que la pelouse soit protégée comme il se doit afin que le match puisse se tenir, même si dans ce genre de circonstances, les autorités prennent également en compte la capacité ou non des spectateurs à se déplacer pour se rendre au stade. Une décision sera prise dans l’après-midi avec l’espoir chez les fans de foot anglais que le choc entre Liverpool et Manchester United soit tout de même maintenu en dépit de ces conditions climatiques capricieuses.