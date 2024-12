Ang ‍: Plymouth vire Wayne Rooney (officiel)

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de Championship, le club de Plymouth a officialisé ce mardi le départ de Wayne Rooney. L’ancienne légende de Manchester United, dont la carrière d’entraîneur est pour l’instant remplie d’échec, a été remerciée après seulement six mois à la tête de l’équipe. « Plymouth Argyle confirme que le club et Wayne Rooney ont mutuellement convenu de se séparer. En même temps que Rooney. Kevin Nancekivell, et Joe Edwards, dirigeront l'équipe pour notre match de championnat Sky Bet contre Bristol City le 1er janvier » écrit le club de Championship sur son site officiel.