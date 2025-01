Ang ‍: Liverpool racheté par Elon Musk, l'annonce choc ‍!

Homme le plus riche de la planète en 2024, Elon Musk n'hésite pas à se mêler de politique dans plusieurs pays. Mais, pourrait-il faire son entrée dans le milieu du football prochainement ? Si c'est le cas, le Liverpool FC sera favori pour l'accueillir.

Patron de Tesla, de X et philanthrope désireux de rejoindre Mars dans un futur proche, Elon Musk ne se contente pas de ses activités économiques. L'homme le plus riche du monde en 2024 a été le principal soutien de Donald Trump dans sa conquête de la présidence des Etats-Unis. Le milliardaire se montre aussi très actif concernant les prochaines élections fédérales en Allemagne, soutenant le parti d'extrême droite AfD. Un choix loin d'être anodin au vu de la puissance économique du Sud-Africain de naissance. Certains observateurs se demandent pourquoi Musk n'utilise pas une telle fortune dans le domaine du sport.

Cette interrogation pourrait prendre fin dans les prochaines semaines. Interrogé par le média anglais Times Radio, son père Errol Musk a confirmé qu'Elon pourrait racheter un club européen à l'avenir et pas n'importe lequel. Liverpool tiendrait la corde, car Elon Musk serait attiré par le club, mais aussi la ville anglaise, laquelle a vu plusieurs membres de sa famille y grandir par le passé.

🚨 BREAKING NEWS: Errol Musk, father of Elon Musk: “Does your son want to buy Liverpool Football Club?” the host asked on Times Radio via TalkSport.



“I can't comment on that, they'll raise the price.”



“Oh yes, [he has expressed a desire], but that doesn't mean he's buying it.”… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg