Chelsea le veut, City ose demander 100 millions

Par Quentin Mallet

Complètement à la ramasse avec Manchester City, Jack Grealish ne sera pas retenu cet été en cas d’offre. Plusieurs clubs de Premier League ont fait part de leur intérêt, mais les Skyblues veulent à tout prix récupérer les 117 millions d’euros initialement investis. Pas de quoi effrayer Chelsea ?

En 2021, Manchester City frappait un très grand coup sur le marché des transferts en dépensant pas moins de 117 millions d’euros pour s’offrir Jack Grealish. Ce dernier sortait alors de plusieurs saisons excellentes avec Aston Villa. Après une acclimatation assez longue sous la houlette de Pep Guardiola, le natif de Birmingham est progressivement devenu un joueur essentiel au schéma tactique exigent du technicien espagnol. Champion d’Angleterre à trois reprises, il a aussi grandement contribué au sacre en Ligue des champions au bout de la saison 2022-2023.

Toutefois, le rêve s’est transformé en cauchemar. Depuis le début de cet exercice, Jack Grealish est complètement à la ramasse. Pep Guardiola ne l’utilise quasiment plus et ses prestations ne l’aident pas à glaner plus de temps de jeu. A tel point que les Skyblues vont forcer son départ l’été prochain. Les dirigeants cityzens demandent d’ailleurs une somme déraisonnable.

Grealish dehors, c’est 120ME !

Ce n’est donc plus un secret pour personne : Jack Grealish sera poussé dehors à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international britannique va devoir se relancer ailleurs. Selon TEAMtalk, Chelsea s’est lancé dans une course commencée par Aston Villa, Newcastle et Tottenham, lesquels veulent tous s’adjuger ses services. Toutefois, Manchester City ne compte pas s’asseoir sur les 117 millions d’euros investis initialement. Le média britannique affirme que les Skyblues ont pour objectif de récupérer autant que possible ce lourd investissement à travers son départ. Un état de fait qui pourrait en rebuter plus d’un, sauf Chelsea qui pourrait rester intéressé.

En attendant, Jack Grealish, qui veut continuer à évoluer au plus haut niveau, ne serait pas contre s'engager à Chelsea. Auteur de deux buts et cinq passes décisives en 26 matchs cette saison, il va devoir faire beaucoup mieux s'il veut gagner sa place dans un autre effectif. Pour rappel, il n'est quasiment plus utilisé par Pep Guardiola depuis la fin de l'année 2024.