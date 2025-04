Mercato ‍: Salah a choisi son club, c’est fait à 99 %

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Mohamed Salah sera bientôt en fin de contrat avec Liverpool. L'Egyptien a pas mal de propositions sous le coude mais les Reds ne perdent pas espoir de le faire prolonger.

Liverpool est plus que bien parti pour remporter le titre cette saison en Premier League. Encore une belle prouesse pour un joueur comme Mohamed Salah. L'Egyptien, idole absolue chez les fans des Reds, sera néanmoins bientôt en fin de contrat. Le suspense reste entier concernant l'avenir de l'ancien joueur de l'AS Roma. Le PSG ou encore des écuries saoudiennes surveillent avec attention la situation et pourraient prochainement faire une offre à Salah. Mais voilà, Liverpool ne compte pas se laisser faire et veut tout donner pour prolonger son crack malgré ses 32 ans.

Salah, ce n'est qu'une question de temps

De son côté, le joueur privilégie actuellement une prolongation avec Liverpool. Mais les négociations sont âpres. Selon les informations de Football Insider, des avancées significatives ont néanmoins eu lieu ces dernières heures entre l'agent du joueur et le club de la Mersey. Liverpool est plus que décidé à prolonger son meilleur joueur et veut faire des efforts pour le convaincre de continuer l'aventure. Ce qui bloque toujours entre toutes les parties : la durée du nouveau contrat. Les probables futurs champions d'Angleterre ne veulent pas donner un bail longue durée à l'Egyptien, qui fêtera bientôt ses 33 ans et qui touche un énorme salaire. En effet, Salah toucherait près d'1 million d'euros par mois à Liverpool. Les derniers détails sont en train d'être vus entre toutes les parties. En plus de la prolongation de contrat de Mohamed Salah, en très bonne voie, Liverpool compte aussi en faire de même avec Virgil van Dijk. Si les Reds auront pour objectif de recruter des jeunes joueurs l'été prochain, ne pas se séparer des légendes du club est très important pour Arne Slot.