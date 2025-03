MU ‍: Amorim contre-attaque, Rooney ne peut pas suivre

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim affiche quand même de grandes ambitions. Les objectifs du Portugais paraissent farfelus selon l’ancien Red Devil Wayne Rooney, qui aurait peut-être mieux fait de s’abstenir.

Ça ne s’arrange pas pour Manchester United. Sorti par Fulham (1-1, 3-4 tab) à Old Trafford dimanche, l’actuel 14e de Premier League peut dire adieu à la FA Cup remportée la saison dernière. Les Mancuniens ont encore perdu une rare opportunité de sauver leur saison catastrophique. Ce contexte de crise n’a pourtant pas empêché le manager Ruben Amorim d’afficher de grandes ambitions pour l’avenir.

L'objectif audacieux d'Amorim

« Je sais qu'on perd des matchs et des trophées cette saison, mais l'objectif est de remporter la Premier League, a osé le Portugais en conférence de presse. Je ne sais pas combien de temps ça prendra mais c'est notre objectif. Si vous pensez de cette manière, vous pouvez souffrir un peu dans ces défaites, et beaucoup parfois. Mais on a un objectif et on va de l'avant quoi qu'il arrive. » Sans surprise, la déclaration a fait réagir en Angleterre.

L’ancien Red Devil Wayne Rooney se demande comment Ruben Amorim peut tenir un tel discours. « Il a dit qu'il voulait remporter la Premier League, mais comment peuvent-ils rivaliser ? L'objectif devrait être de remonter au classement, s’est étonné le consultant de la BBC. Je pense que c'est un peu naïf de dire qu'il veut gagner la Premier League. De là où ils sont en ce moment, ils en sont très loin. » Alerté par les propos de la légende mancunienne, l’ancien coach du Sporting Portugal n’a pas tardé à contre-attaquer.

"I'm not naive, that's why I'm coaching Manchester United at 40 years old" 👀



Ruben Amorim responds to Wayne Rooney saying it's naive for him to say his goal is to win the Premier League 🏆 pic.twitter.com/YZ3GWkGcP6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 2, 2025

« Être naïf, c'est penser qu'on va le faire cette saison ou devenir les plus gros prétendants la saison prochaine, a répondu le technicien. Je sais qu'en ce moment tout le monde sait tout… J'étais consultant quand j'ai fini ma carrière. Je sais que c'est très facile. Notre objectif est de remporter la Premier League. Peut-être que ça ne sera pas avec moi. Mais notre objectif en tant que club, en tant que direction, c'est de gagner le championnat comme on l'a fait par le passé avec les grandes gloires et les légendes du club. Je ne suis pas naïf. C'est pour ça que je suis ici à 40 ans, en train d'entraîner Manchester United. » Alors que Wayne Rooney (39 ans), lui, a été viré par Plymouth (D2 anglaise) en décembre dernier.