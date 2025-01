Man United fait une offre à Vinicius, c'est du jamais vu

Dans : Premier League.

L'été prochain lors du marché des transferts, Vinicius Jr devrait être sollicité. L'Arabie saoudite veut tenter le coup avec une offre XXL même si le pays arabe n'est pas le seul intéressé.



Vinicius Jr est devenu au fil des années l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Brésilien a laissé passer l'orage de son début d'aventure moyen au Real Madrid. L'attaquant compte bien profiter de son nouveau statut, même si le fait de ne pas avoir remporté le dernier Ballon d'Or lui reste en travers de la gorge. Aussi, le traitement qu'il subit en Espagne ne lui convient pas du tout, entre critiques XXL et insultes répétées dans les stades de Liga. De quoi entrainer quelques rumeurs sur l'avenir de Vinicius Jr au Real Madrid, lui qui sera en fin de contrat en juin 2027 et qui n'est plus la seule star à évoluer dans la capitale espagnole. Selon certaines sources, l'Arabie saoudite est disposée à offrir un salaire d'un milliard d'euros sur 5 saisons. Mais voilà, la Saudi Pro League n'est pas la seule à vouloir tenter le coup.

Manchester United veut marquer les esprits

D'après Don Balon, Manchester United veut relancer un nouveau projet avec Ineos et sa tête d'affiche ne serait autre que Vinicius Jr ! Les Red Devils promettent un cheque en blanc au Brésilien, un statut de star incontestée et l'équipe serait construite pour lui. Cependant, Manchester United sait que l'opération aurait un prix élevé. Vinicius Jr a encore deux années de contrat avec Madrid et le club anglais pourrait donc attendre afin de faire baisser son prix, estimé à plus de 200 millions d'euros actuellement. Une arrivée du génie auriverde libre est même souhaitée, avec une prime à la signature sans doute jamais vue dans l'histoire du football. A noter que si Vini Jr partait libre de tout contrat du Real Madrid, le PSG se mêlerait alors aussi à la lutte, toujours selon Don Balon.