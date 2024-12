Dopage ‍: Mykhailo Mudryk suspendu ‍!

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Aucun cas de dopage n'a été décelé cette saison en Premier League. Mais cela pourrait tomber dans les prochains jours, avec les informations d'un contrôle positif d'un joueur de Chelsea : Mykhailo Mudryk.

En grande forme actuellement, Chelsea peut subitement croire à nouveau à un retour au sommet, avec une belle remontée au classement qui permet désormais de talonner Liverpool en Premier League. Mais l’actualité risque d’être un peu plus délicate ces prochains jours, avec des révélations dans la presse ukrainienne. Le média Tribuna affirme que Mikhailo Mudryk a été contrôlé positif à un test anti-dopage. Pour le moment, les informations sont maigres mais l’échantillon A de ce contrôle s’est révélé positif et le joueur ukrainien attend désormais l’analyse demandée de l’échantillon B. Celle-ci sera effectuée dans les prochains jours. La source ne précise pas s’il s’agit d’un contrôle positif à une drogue « récréative » ou s’il s’agit d’un produit amené à rehausser ses performances physiques.

Chelsea n'utilise plus Mudryk

L’ancien joueur du Shakthar Donetsk est connu pour être un fan de musculation et d’exercices physiques, qu’il poste régulièrement sur ses réseaux sociaux. Mikhailo Mudryk n’est en tout cas plus utilisé par Chelsea ces dernières semaines. La Tribuna affirme que le contrôle positif a eu lieu fin octobre. Il a été placé comme « malade » sur les trois derniers matchs des Blues en Premier League, et n’a plus joué en championnat depuis le 10 novembre. Depuis, il a évolué avec l’Ukraine et enchainé les matchs en Conférence Legue, même si là aussi, Chelsea ne l’a pas utilisé contre Astana ce mois-ci. Signe pour beaucoup que le club anglais ne souhaite pas solliciter un joueur qui est sous le coup d’un contrôle positif si l’échantillon B s’avérait être également positif.

Mis à jour à 11h06 : Le Daily Mail annonce que la Fédération Anglaise a suspendu Mykhailo Mudryk de toute compétition dans l'attente du résultat de test de son échantillon B. L'échantillon A s'étant révélé être positif. Chelsea a aussi décidé de mener une enquête interne pour connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le journal anglais affirme que les suspicions concernent un complément alimentaire, qui aurait pu être ingéré en dehors du Royaume-Uni. Mykhailo Mudryk avait passé un test anti-dopage en août, et celui-ci c'était révélé négatif sur tous les points.