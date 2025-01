23e journée de Premier League :

Craven Cottage.

Fulham - Manchester United : 0-1.

But : Lisandro Martinez (78e) pour Manchester United.

Avec cette victoire, le MU de Ruben Amorim remonte à la 12e place de la Premier League. Mais avec 29 points après 23 journées, les Red Devils ont quand même 11 longueurs de retard sur les places européennes.

It's three points on the road for the Reds 🔴👊#MUFC || #FULMUN