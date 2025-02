PL ‍: Amorim viré, Man United n'a plus le choix

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

A cause d’un bilan pour le moment raté, Ruben Amorim sait que sa place sur le banc de Manchester United est déjà remise en cause. Pour Paul Scholes, vraie légende du club, les Red Devils risquent de n’avoir pas d’autre choix que de se séparer de leur entraineur.

Rien ne va plus à Manchester United. Les Red Devils végètent dans le ventre mou du classement de Premier League et ne parviennent pas à inverser la tendance. L’arrivée de Ruben Amorim, l’un des entraineurs les plus en vogue au moment de sa signature, n’a rien changé, voire pire. Le technicien portugais a déjà dirigé l’équipe mancunienne à 22 reprises cette saison et n’a remporté que 9 matchs. Un triste bilan qui en dit long sur les maux du club. Pour autant, dans ce milieu, quand les choses ne vont pas sportivement, les dirigeants de clubs ont tendance à cibler l’entraineur en priorité. Paul Scholes, légende de Manchester United, estime que ceux qui gèrent le sportif du club ne vont pas avoir le choix.

Amorim viré, la seule solution

MU : Ruben Amorim n’en peut plus, il claque la porte https://t.co/nyeL3UtZJC — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2025

Avant d’arriver à Manchester United, Ruben Amorim était en pleine bourre sur le banc du Sporting CP. Désormais entraineur des Red Devils, il n’y arrive pas. Est-ce un problème structurel ? L’effectif est-il responsable ? Quoi qu’il en soit, si une décision doit être prise, elle ira probablement contre le technicien portugais. Pour Paul Scholes, le manque de communication entre l’entraineur mancunien et le conseil d’administration est un véritable frein à la progression du club. « Cela m'inquiète car, lorsque vous perdez chaque semaine, il y ait une déconnexion qui se créer entre l'entraîneur et la direction. Je suis sûr qu'ils doivent s'éloigner de plus en plus, que Sir Jim Ratcliffe prend du recul et doit se demander : ‘ai-je fait le bon choix ici ?’ », a déclaré l’ancien milieu de terrain des Red Devils à The Overlap.

Ce qui est sûr, c’est que l’été prochain sera très chaud à Manchester United. Pour rappel, les Mancuniens occupent actuellement la 15e place du classement de Premier League. Heureusement pour eux, les clubs derrière accusent déjà d’un très gros retard. Sinon, on courait tout droit à la catastrophe.