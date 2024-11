Arsenal a repéré son prochain buteur au PSG

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant pour le mercato hivernal, Arsenal a dressé une liste de six joueurs susceptibles d’intégrer l’effectif de Mikel Arteta. On retrouve parmi ces pistes le nom de Randal Kolo Muani, que le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique ne retiendront pas.

C’est bien connu, le mercato d’hiver n’est pas le moment idéal pour recruter de grands joueurs. Les clubs sont forcément réticents à l’idée de vendre leurs meilleurs éléments en plein milieu de la saison. Ce qui explique les prix souvent revus à la hausse. Malgré ces obstacles, Arsenal a quand même décidé de se lancer à la recherche d’un attaquant pour la deuxième partie de saison. Il faut dire que le manager Mikel Arteta manque d’une solide référence en pointe. L’Espagnol aligne régulièrement le polyvalent Kai Havertz qui n’est pas un spécialiste du poste.

Kolo Muani disponible en prêt

Les Gunners ont donc dressé une liste de six attaquants plus ou moins disponibles. Selon les informations de CaughtOffside, Arsenal a coché les noms d’Alexander Isak (Newcastle), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Bryan Mbeumo (Brentford), Liam Delap (Ipswich Town), Mateo Retegui (Atalanta Bergame) et Randal Kolo Muani. Il est clair que l’attaquant du Paris Saint-Germain représente le dossier le plus accessible. L’international tricolore, absent des plans de Luis Enrique, ne sera pas retenu en janvier.

"Non, moi je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier."



Randal Kolo Muani exclut la possibilité d’un départ lors du mercato hivernal et affirme vouloir continuer à montrer ses capacités et ne rien lâcher au micro de @YassinNfaoui et @BastienAL pic.twitter.com/hGb9bTzGgT — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2024

Le quotidien Le Parisien précise même que le club francilien accepte l’idée de le prêter. Ce serait une manière de le laisser remonter sa cote sur le marché des transferts, où les Parisiens l’avaient recruté pour 90 millions d’euros (bonus compris) à l’été 2023. Mais encore faudrait-il que l’ancien Nantais se laisse pousser vers la sortie. Une pige chez les Gunners peut paraître séduisante. Mais dans un récent entretien accordé à Téléfoot, Randal Kolo Muani affirmait qu’il n’avait pas du tout l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver.