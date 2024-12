Manchester United met Marcus Rashford en vente

Malgré un contrat jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United dès le mercato hivernal. Les Red Devils sont ouverts au départ de leur attaquant anglais afin de renflouer les caisses.

Marcus Rashford et Manchester United, c’est peut-être bientôt la fin d’une aventure qui dure depuis toujours. Formé chez les Red Devils, le buteur anglais de 27 ans est malheureusement trop irrégulier, ce qui ne lui permet pas de faire une carrière au niveau de son immense talent. Cela a d’ailleurs lassé beaucoup de monde à Manchester United, où il n’est plus intouchable. La nomination de Ruben Amorim sur le banc à la place d’Erik ten Hag a un peu relancé Marcus Rashford, il cela n’empêche que l’état-major du club mancunien envisage sérieusement de s’en séparer et cela dès le mois de janvier. Selon les informations de Sky Sports, un départ de l’international anglais est sérieusement envisagé.

🚨🔴 Manchester United would sell Marcus #Rashford at the latest by the summer and would already be open to top offers in the winter. The club acknowledge his development under Ruben #Amorim but consider him definitely not unsellable.



