PL ‍: Manchester United vire son directeur sportif

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche midi, Manchester United annonce le départ de son directeur sportif Dan Ashworth, en poste depuis seulement cinq mois et qui n’aura pas résisté à la venue de Ruben Amorim sur le banc. « Dan Ashworth quitte son poste de directeur sportif de Manchester United d'un commun accord. Nous tenons à remercier Dan pour son travail et son soutien pendant une période de transition pour le club et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir » a simplement publié le club mancunien sur son site officiel, sans apporter plus de précisions sur les raisons du départ de son désormais ex-directeur sportif.