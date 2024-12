West Ham tremble pour Antonio, victime d'un grave accident de la route

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce samedi après-midi sur les réseaux sociaux, le club de West Ham a informé que son attaquant Michail Antonio avait été victime d’un accident de la route, sans donner davantage de précisions sur l’état de santé du joueur jamaïcain.

« West Ham United peut confirmer que l'attaquant Michail Antonio a été impliqué aujourd'hui dans un accident de la route. Les pensées et les prières de tous les membres du club accompagnent Michail, sa famille et ses amis en ces moments difficiles. Le club publiera une mise à jour en temps voulu » a publié West Ham. Un message inquiétant qui laisse craindre le pire pour le buteur des Hammers, d'autant plus au vu de l'état de sa voiture. La presse britannique a de son côté expliqué que le joueur avait été héliporté vers l'hôpital, sans donner plus de nouvelles.