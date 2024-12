Guardiola à la diète, Manchester City lui pourrit la vie

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En crise à Manchester City, Pep Guardiola vit très mal la situation sportive de son équipe. Le manager des Skyblues ne cache pas les effets négatifs de cette dynamique sur sa vie privée.

Pep Guardiola n’avait jamais connu ça. Habitué à enchaîner les victoires et les titres avec Manchester City, l’Espagnol traverse une période particulièrement compliquée. Son équipe n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. Une situation que le manager mancunien vit très mal.

🔵⚪️ Un supporter de Liverpool à Pep Guardiola : « Pleure tu as perdu »



PG : « Tu veux voir c’est quoi perdre ? »



🎥 @TheKopHQ pic.twitter.com/mkkA6pBW3z — BAWOAWA (@BAWOAWWA) December 6, 2024

Après le nul concédé face au Feyenoord (3-3) en Ligue des Champions, le tacticien s’était lui-même griffé le crâne. Puis cinq jours plus tard, suite à la défaite contre Liverpool (2-0) en Premier League, Pep Guardiola avait perdu ses nerfs devant un supporter des Reds chambreur. C’est dire à quel point l’ancien coach du FC Barcelone est touché par la crise de Manchester City. Sa souffrance affecte même son quotidien extra-sportif. Dans un entretien accordé à l’Italien Luca Toni pour Prime Video, le Catalan a en effet révélé certains effets négatifs sur sa vie privée.

Guardiola s'est mis à la soupe

« Je dors moins bien et même la digestion est moins bonne, je mange plus léger. Je mange de la soupe le soir et c'est tout, a confié Pep Guardiola à l’ancien attaquant. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Perdre, perdre et perdre. Que peuvent-ils faire ? Me renvoyer chez moi ? Eh bien, c'est la vie, il faut l'accepter comme une chose normale. Je suis toujours le même entraîneur qu'il y a cinq mois. Je crois sincèrement que l'année sera très difficile. Il faut trouver la continuité. Mais si on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, ce ne sera pas facile pour quelqu'un de nous affronter... » Une qualification passera peut-être par une victoire face au Paris Saint-Germain le 22 janvier prochain.