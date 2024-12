Man City ‍: Pep Guardiola fait une annonce tonitruante

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Sur le banc des Citizens depuis 2016, Pep Guardiola vient de prolonger jusqu’en 2027. Mais le coach catalan l’a officiellement annoncé dans une interview en Espagne, Manchester City sera son dernier club.

Ces dernières semaines, Pep Guardiola vit peut-être ses pires moment en tant qu’entraîneur. Manchester City traverse une véritable crise sur le plan des résultats mais également d’un point de vue juridique. En fin de contrat, le technicien catalan aurait pu prendre la fuite avec un départ en juin prochain mais contre toute attente, celui qui est sur le banc de Manchester City depuis neuf ans a pris la décision de prolonger jusqu’en 2027. Une belle preuve d’amour de la part de l’ex-technicien du FC Barcelone, qui est toutefois de plus en plus proche de la fin de sa carrière d’entraîneur, tout du moins en ce qui concerne les clubs.

C’est lui-même qui l’a reconnu dans une interview accordée à la chaîne YouTube du journaliste Dani Garcia, en révélant notamment qu’il ne se voyait pas entraîner un nouveau club après son départ de Manchester City. « Ce que je ne ferai pas, c'est de quitter Manchester City pour aller dans un autre pays et faire la même chose qu'aujourd'hui. Je n'aurais pas l'énergie nécessaire pour commencer ailleurs tout un processus d'entraînement, etc. Non, non, non. Peut-être une équipe nationale, mais c'est différent » a reconnu Pep Guardiola qui du haut de ses 53 ans ne se voit plus du tout dans un club à l’avenir. Une annonce forte de la part du technicien catalan au palmarès XXL et dont l’usure mentale ne fait plus aucun doute, ce qu’il ne cherche pas à cacher d’ailleurs.