Kyle Walker victime d’insultes racistes, Manchester City s’indigne

Plus rien ne va à Manchester City, qui laisse le titre échapper à Liverpool, et est en grande difficulté en Ligue des Champions.

Le match de ce mercredi à la Juventus a été catastrophique, avec une défaite 2-0 et une apathie défensive qui a provoqué des débordements inadmissibles. Etrangement amorphe sur les buts encaissés, Kyle Walker a été la cible de vives critiques. Mais c’est allé beaucoup trop loin puisque le défenseur anglais a été victime d’insultes racistes en ligne, sur ses différentes publications ou celles de Manchester City. Notamment sur les réseaux sociaux bien évidemment. Le club champion en titre a décidé de prendre la parole pour annoncer qu’il soutenait fermement son joueur. « Manchester City condamne fermement les abus racistes dont Kyle Walker a fait l’objet en ligne après le match de mercredi soir. Nous refusons de tolérer la moindre discrimination, que ce soit au stade ou ailleurs. Nous allons offrir à Kyle notre soutien total et notre aide après le traitement dégoûtant qu’il a reçu », a fait savoir le club anglais dans un communiqué ce jeudi après-midi.

Manchester City strongly condemns the racist abuse that Kyle Walker was subject to online following last night’s fixture.