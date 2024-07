Une saison 2024-2025 en enfer pour Mbappé, le Real en larmes

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Moribond contre la Belgique, Kylian Mbappé ne porte plus la France. Son masque le gêne, et le Real Madrid craint une très mauvaise nouvelle pour les mois à venir.

Contre la Belgique, la France a utilisé ses bonnes vieilles armes pour passer. Une grosse solidité défensive, une maitrise des évènements, et un réalisme à toute épreuve avec une part de réussite sur le but de Kolo-Muani. Pour le reste, ce fut bien triste et le rendement offensif a été très décevant. Marcus Thuram est pointé du doigt pour son incapacité à porter le danger et à peser sur les défenses, mais Kylian Mbappé ne peut pas non plus échapper aux critiques. Plus que les doutes sur sa forme physique, c’est le fait qu’il soit emprunté avec le ballon, qu’il peine à trouver ses marques et qu’il ne parvienne pas à se lâcher qui inquiète pour la suite de la compétition. Comme il l’a confié avant le match, son masque le gêne énormément. Encore ce lundi soir, il a expliqué avoir changé bien plus que cinq fois de masque ces derniers jours, tentant de trouver celui qui le gênerait le moins.

Entre la sensation de poids sur la figure, la vue qui est obstruée et la sueur qui vient se glisser, l’attaquant passé du PSG au Real Madrid cet été est handicapé par cette blessure au nez survenue face à l’Autriche. Même Didier Deschamps a reconnu que ce n’était pas parfait, axant plutôt sur l’importance de consolider son nez, plutôt que son confort. « Il dit qu’il a une vision comme en 3D, même si ce sont pour quelques dixièmes de seconde. Pour la vision de face, ça va, mais ça peut amener une vision idéale moins claire », a reconnu le sélectionneur national. Le fait que Mbappé ne parvienne pas à cadrer une seule frappe, lui qui n’est quand même pas maladroit face au but, est assez significatif. Et surtout, ce problème ne sera pas réglé dans les prochains jours.

Mbappé avec le masque pour plusieurs mois ?

Encore après l’Euro, qu’il y ait opération immédiate ou pas, Kylian Mbappé est parti pour garder le masque pendant des semaines, voire des mois, a confirmé le staff de l’équipe de France. De quoi inquiéter le Real Madrid, qui se préparait déjà à profiter du capitaine des Bleus requinqué après une saison compliquée au Paris Saint-Germain. Ce ne sera pas le cas, et s’il peut trouver le masque qui lui convient le mieux, la crainte est tout de même réelle au sein de la Casa Blanca de voir débarquer un Mbappé qui ne sera pas à 100 % de ses capacités à tous les niveaux. Car si Mbappé traverse les matchs au Real Madrid comme ce fut le cas contre la Pologne et la Belgique, la mayonnaise risque de ne pas prendre au Real Madrid, malgré sa volonté de bien faire et de réussir en Espagne. Du côté de Florentino Pérez, on doit certainement moyennement goûter cette blessure qui est loin d’être anodine, et qui peut surtout handicaper sa recrue vedette de l’été sur le long terme. La saison 2024-2025 se présente déjà comme plus compliquée que prévue pour l'attaquant français.