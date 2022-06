Kylian Mbappé fait son cinéma, Hollywood crache des dollars

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Au-delà des terrains de football, Kylian Mbappé continue de mettre en place un empire marketing solide. Publicités, partenariats et même une entrée dans le monde du cinéma. Le joueur parisien arrive à Hollywood dans la production.

Plus qu'un simple phénomène footballistique, Kylian Mbappé est devenu un poids lourd médiatique à seulement 23 ans. Son image pèse lourd, ce qu'ont bien compris ses sponsors partenaires comme l'équipementier Nike, EA Sports ou l'horloger Hublot. Le jeune attaquant français surfe parfaitement sur la mine d'or qu'il représente et il compte mener à bien les projets qui lui tiennent à cœur. Des projets humanitaires et sociaux comme « inspired par KM » où il veut aider près d'une centaine de jeunes à accomplir leurs rêves. Mais aussi des projets plus personnels dans le milieu culturel comme son dernier cheval de bataille qui l'emmène à Hollywood.

Mbappé lance sa société de production à Hollywood

En effet, l'agence hollywoodienne WME Sports a annoncé le début d'un partenariat avec le joueur du PSG pour la création d'une société de production Zebra Valley. Selon la presse spécialisée et The Hollywood Reporter, la future société de Mbappé sera basée à Los Angeles et créera du contenu filmographique autour du sport principalement mais aussi de la musique, de la culture, de la technologie et des jeux vidéos.

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley.



Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo — WME Sports (@WME_Sports) June 15, 2022

« Les créations auront pour but d'aider les jeunes à trouver leur voie. Zebra Valley cherchera à générer un dialogue entre les communautés mondiales en racontant des histoires universelles. Dans cette optique, WME Sports ciblera les marques et les plateformes qui cherchent à approfondir leur engagement auprès des consommateurs en mettant l'accent sur le contenu multiplateforme dans un monde diversifié et multiculturel », a communiqué WME Sports dans la soirée. Etoile du football mondial, Kylian Mbappé veut se faire une place dans le saint des saints des célébrités, à Hollywood.