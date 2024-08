Fred Hermel vient déjà au secours de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Liga, le Real Madrid n'a pu faire mieux que match nul face à Majorque. Kylian Mbappé est resté muet et se voit déjà critiqué par certains fans et observateurs.

Kylian Mbappé n'a pas connu les débuts rêvés avec le Real Madrid en Liga. L'ancien joueur du PSG n'a pas trouvé le chemin des filets ni impressionné. Il a même été sévèrement critiqué par une bonne partie de la presse espagnole ce lundi. Aussi, en France, beaucoup ne l'ont pas épargné, dont les fans du Paris Saint-Germain. Des commentaires très durs ont même pu être vus sur les réseaux sociaux. Il reste encore donc pas mal de travail à Mbappé avant de pouvoir faire l'unanimité mais aussi et retrouver son niveau de jeu au plus haut niveau. Cependant, pour Fred Hermel, la vague de haine que se prend actuellement Mbappé n'est pas du tout justifiée et même injuste.

Mbappé prend très cher

Sur l'antenne de RMC, le journaliste a en effet donné son opinion sur les critiques envers Mbappé, pointant clairement du doigt certains fans... du PSG. « Je trouve ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances de Mbappé. On regarde l'intégration d'un joueur français extrêmement important avec la lunette du PSG. Il n'est plus au PSG. Les fans du PSG dégoûtés qu'il soit parti veulent le voir se fracasser en Espagne. On l'accuse même d'être coupable sur le but de Majorque. (...) Entre les gens qui vont l'aduler, parce qu'ils sont anti-PSG et ceux qui sont pour Paris et qui veulent le voir se fracasser, c'est ridicule. Il fait un match correct si je suis honnête, meilleur que contre l'Atalanta même s'il a marqué », a notamment indiqué Fred Hermel, qui pense qu'il faut encore un peu de temps à Mbappé avant de pouvoir exprimer tout son talent, lui qui a besoin de soutien. Toujours est-il qu'au Real Madrid plus qu'ailleurs, ce n'est pas la patience qui caractérise la presse et les supporters.