Pierre Ménès conseille Pogba, il doit signer loin de l’OM

Par Corentin Facy

Paul Pogba est officiellement libre de tout contrat et ces derniers mois, son nom a été évoqué à l’OM. Une destination sexy mais qui ne serait pas la plus simple à gérer pour un retour sur les terrains selon Pierre Ménès.

Eloigné des terrains depuis de longs mois, d’abord en raison de blessures à répétition puis à cause d’une suspension pour dopage, Paul Pogba va bientôt faire son retour. Le champion du monde est officiellement autorisé à reprendre la compétition à partir du mois de mars, et a été libéré de son contrat avec la Juventus Turin. La question est maintenant de savoir où va rebondir Paul Pogba, dont le nom est régulièrement évoqué à l’Olympique de Marseille en raison de ses relations avec Mehdi Benatia. Les Etats-Unis ou l’Arabie Saoudite sont d’autres destinations parfois évoquées pour le futur de l’international français et sur sa chaîne YouTube, le journaliste Pierre Ménès a conseillé « La Pioche ».

Pour l’ancien chroniqueur de Canal+, il ne fait aucun doute que Pogba doit éviter Marseille, un contexte difficile pour un joueur en manque de rythme. « Il y a un peu un fantasme avec Paul Pogba. Les joueurs se souviennent du joueur magnifique mais irrégulier qu’il a été. Mais ça fait plusieurs années entre ses blessures, sa suspension, ses soucis de famille si on peut appeler ça comme ça. Il y a énormément de choses qui se sont passées, qui font que Paul a été abîmé par tout ça. Alors effectivement, je pense que physiquement, cette longue coupure a dû lui permettre de se régénérer » a lancé le journaliste avant de poursuivre.

Pierre Ménès conseille la MLS ou l'Arabie Saoudite à Pogba

« Déjà qu’il rejoue, qu’il retrouve un club et le plaisir de jouer. Moi, je lui conseillerais de pas être trop ambitieux au niveau de son club. Je le verrais plus en Arabie saoudite ou en MLS plutôt que d’aller à l’OM, où c’est extrêmement casse-gueule pour lui » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Des destinations telles que l’Arabie Saoudite ou les Etats-Unis seront beaucoup moins exposées mais à 31 ans, Paul Pogba aura peut-être le goût du risque à condition bien sûr que l’OM lui propose un contrat. Mehdi Benatia a en tout cas reconnu des contacts avec l’ex-joueur de la Juventus Turin lors de son interview à RMC la semaine dernière. Reste maintenant à voir si le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille lancera concrètement une offensive pour recruter l’ancien taulier des Bleus.