OM : Thauvin, son dernier souhait pour mieux partir libre

Florian Thauvin a peu de chances d'être encore à l'OM la saison prochaine. Il clame néanmoins son amour pour le club phocéen, et espère terminer enfin avec un titre.

Avec la crise sanitaire actuelle et les conséquences économiques sur le football, où les stades sont désormais tous désert, les clubs se serrent la ceinture, et pas uniquement en France. Résultat, les prolongations de contrat deviennent très rares, et les joueurs en fin de contrat risquent d’animer le marché des transferts. A l’approche de la date du 1er janvier, qui leur permettre de négocier librement et de même de signer en vue de la saison prochaine, les cas de figure se multiplient. Florian Thauvin par exemple, qui a l’un des plus gros salaires de l’OM, et négocie officiellement pour une prolongation. Mais il y a peu de chances que Marseille se mette encore plus dans le rouge avec le champion du monde. Ce dernier ne compte pas baisser son salaire à 27 ans alors qu’il peut signer le plus gros contrat de sa carrière en faisant jouer la concurrence. Résultat, la situation est coincée, et « Flotov » sait bien qu’il n’est jamais très populaire de partir d’un club qui lui a beaucoup donné pour zéro euro. Quelques semaines après son 200e match disputé récemment à l’OM, Florian Thauvin est revenu sur son amour pour le club provençal.

« C'est une fierté, c'est ma huitième saison à l'OM. Un club qui me tient à cœur comme tout le monde le sait. Bien souvent, dans sa carrière, on est occupé par l'enchaînement des matches et des entraînements. On ne se rend pas toujours compte des choses qui se passent. Un jour, on lève la tête et on se rend compte qu'on a disputé 200 matchs. Je suis très heureux d'avoir joué autant de matchs avec l'OM, avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c'est d'être décisif pour l'équipe. J'aimerai gagner un trophée, ça me tient à cœur », a livré l’ancien bastiais sur les médias officiels de l’OM. Un souhait qui serait en effet bienvenu pour celui qui n’a gagné qu’un seul trophée majeur dans sa carrière pour le moment : la Coupe du monde tout de même.