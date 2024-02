Mbappé déjà humilié, Madrid veut se venger

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas encore dit qu'il allait rejoindre le Real Madrid que déjà dans les médias, on veut faire payer les événements des années passées au joueur français. L'attaquant du PSG va devoir se faire accepter.

Après avoir espéré de longues années que Kylian Mbappé dise enfin oui à Florentino Perez, il paraît désormais acquis ou presque que le champion du monde français va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Là où certains se seraient enflammés en voyant que l'un des meilleurs footballeurs du monde, ou même le meilleur si l'on en croit Nasser Al-Khelaifi, va signer en Liga, l'heure est plutôt aux attaques tous azimuts contre le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Alors que le club de la capitale doit défier Brest ce mercredi en Coupe de France, cela se déchaîne dans les médias sportifs espagnols afin de rappeler que, selon eux, Mbappé a plus besoin du Real que Madrid a besoin de Kylian.

Mbappé ne sera pas le messie à Madrid

Antonio Romero, journaliste de la très puissante Cadena Ser n'est pas tendre avec le champion du monde 2018. « Quelque chose a changé au Real Madrid, par exemple, avec Bellingham. Avant Florentino gardait 100% des droits à l'image, désormais, ils sont négociés. Dans cette partie de poker, le Real Madrid a quelque chose que Mbappé n'a pas. Sans lui, le Real Madrid continue de gagner, alors que Mbappé ne gagne pas sans le Real Madrid », lancé le journaliste, qui n'est pas le seul à penser que finalement les Merengue peuvent s'en sortir sportivement même sans le joueur français.

« Ce qui est sûr, c'est que Mbappé a décidé de quitter le PSG. Sportivement, il croît s'y noyer. Que Mbappé aille au Real Madrid dépendra plus du Real Madrid que de lui », prévient à son tour Julio Pulido de la Cadena Ser. Directeur adjoint d'AS, Tomas Roncero n'est pas plus tendre avec le Kid de Bondy. « Il doit admettre qu’il a eu tort et Mbappé doit dire que sa dette envers le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit accepter l'erreur qu'il a commise et que l'argent n'est pas l'important. Tout porte à croire qu'il va arriver et qu'il ne va pas renouveler au PSG. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre scénario possible que celui du Real Madrid. S'il renouvelle, c'est parce qu'il est machiavélique », prévient tout de même le journaliste, qui a encore un tout petit doute.

Correspondant pour le quotidien sportif AS à Paris, Andrés Onrubia rappelle lui qu'il y a un pacte entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé afin que le président du Paris Saint-Germain soit le premier informé du choix de sa star. Et à ce jour le clan Mbappé n'a rien fait savoir au patron qatari du PSG. Autrement dit, il y a toujours un parfum de retournement de situation possible, et après les événements des saisons passées, le Real Madrid ne veut pas trop en faire sur ce dossier. Cela n'empêche pas certains journalistes espagnols de se lâcher, en espérant qu'une nouvelle fois le feuilleton ne se termine pas mal pour eux. En attendant, Kylian Mbappé doit être convaincu que les médias ne seront pas toujours tendres avec lui, le comité d'accueil madrilène étant déjà en place.