L'OL sauvé par le Real Madrid avec une offre XXL

Par Claude Dautel

John Textor a beau être serein face à la décision de la DNCG, naturellement l'Olympique Lyonnais va devoir vendre des joueurs. Le Real Madrid est à l'affût.

Sous la menace d'une relégation en fin de saison si les comptes de l'OL ne s'améliorent pas, les dirigeants lyonnais vont devoir prendre des mesures drastiques pour réduire la dette du club qui flirte avec les 500 millions d'euros. John Textor l'a reconnu, Pierre Sage a trop de joueurs dans son effectif, et le propriétaire américain estime que cinq ou six joueurs devront ranger leur casier au Groupama Stadium et partir. Tout en haut de la liste des joueurs les plus valorisés, il y a évidemment Rayan Cherki, qui a prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais à l'automne. Au dernier mercato, et là encore John Textor l'avait dit, l'OL avait reçu des offres à hauteur de 15 millions d'euros, notamment du PSG, pour l'international Espoirs, mais le joueur avait refusé de partir. Ce dimanche, le média spécialisé Planeta Real Madrid annonce que le Real Madrid va se positionner pour Rayan Cherki.

Cherki est dans le collimateur des grands d'Europe

El presidente del Lyon habla sobre el futuro de Rayan Cherki: la situación de su club le acerca al Real Madrid https://t.co/dg9N2kda3Y — PlanetaRealMadrid (@PlanetaRM_) November 16, 2024

Même si le club de Florentino Perez n'a pas besoin immédiatement d'un joueur ayant le profil du milieu offensif français de 21 ans, il s'agirait d'un pari sur un avenir proche. Le président du Real Madrid sait que Karim Benzema et Zinedine Zidane apprécient le talent de Rayan Cherki et lui ont fait savoir. Tandis que le Paris Saint-Germain et Liverpool sont toujours intéressés par le joueur de l'OL, les Merengue devraient faire une proposition à John Textor. Sergio Iglesias, journaliste de Planeta Real Madrid, ne donne pas de prix pour la possible offre madrilène qui sera transmise à l'Olympique Lyonnais, mais il est convaincu que la formation où évolue déjà de nombreux internationaux tricolores, dont Kylian Mbappé, ne laissera pas passer la possibilité de faire signer une pépite du football mondial. Selon l'ultime mise à jour de Transfermarkt, la valeur de Rayan Cherki serait actuellement de 20 millions d'euros. On voit cependant mal, John Textor laisser partir son joueur pour ce montant.