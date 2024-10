L’ASSE nouveau rival, Angers fixe les limites

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Privé de victoire après huit journées de Ligue 1, Angers rêve d’un premier succès samedi après-midi. Le SCO recevra un autre promu, à savoir l’AS Saint-Etienne, son concurrent en Ligue 2 la saison dernière.

Pour Angers, la venue de l’AS Saint-Etienne n’est pas un match comme les autres. Cette rencontre ressemble à une occasion en or pour enregistrer sa première victoire de la saison, qui plus est face à son concurrent en Ligue 2 la saison dernière. Leur lutte acharnée aurait pu créer une nouvelle rivalité. Mais l’entraîneur du SCO Alexandre Dujeux a écarté cette hypothèse.

L'ASSE, un simple concurrent pour le SCO

« C'est un match particulier dans le sens où on a besoin d'une victoire, a corrigé le coach angevin. La saison dernière, on a été concurrents. Les deux équipes ont réussi à accéder à l'échelon supérieur, ce qui démontre que le niveau de la Ligue 2 était relevé. Je n'ai pas d'animosité contre cette équipe de Saint-Etienne. On s'est tiré la bourre l'année dernière, on s'est rendu meilleurs les uns les autres, ça a été un final haletant et on a été récompensés tous les deux. »

« Je n'ai pas de grief contre eux, a assuré Alexandre Dujeux. On est encore en concurrence cette année même si ils ont plus de points que nous aujourd'hui (7 unités contre 4, ndlr). C'est pour moi une compétition qui est saine. C'est l'idée d'être meilleur, de rivaliser, de prendre le dessus samedi. La rivalité est là, elle ne va pas plus loin. » Plutôt que d’entretenir l’idée d’une nouvelle rivalité, l’ancien entraîneur de Tours préfère se focaliser sur la situation de son équipe, la seule encore en quête d’un premier succès en Ligue 1 cette saison.

« Sur les huit matchs que nous avons disputés, il y en a quatre que nous n'avons pas perdus malgré tout, mais nous n'avons pas réussi à accrocher cette victoire et les trois points qui font un bien fou au classement. Ce sera bien évidemment l'objectif d'aller chercher cette victoire. On va tout donner sur ce match-là, pour aller chercher les trois points. Samedi c'est Saint-Etienne et c'est là-dessus que l'on doit être focalisés », a conseillé Alexandre Dujeux, conscient que le SCO aura plus de mal à prendre des points contre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, ses deux rendez-vous suivants.